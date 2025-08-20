Психиатор заявил, что зависимость от соцсетей вредит мозгу

Цифровая зависимость отличается от химических тем, что разрушает не все органы и системы организма сразу, а бьет в основном по мозгу.

«Человеку достаточно посмотреть время использования телефона в приложении, и он увидит, что это время сопоставимо со временем, которое он тратит на сон или работу. Поэтому о чем тут говорить? Конечно, цифровая зависимость есть. Есть классический симптом любой зависимости — это синдром отмены. В случае с цифровой зависимостью это даже описали — FOMO, fear of missing out, то есть страх пропустить что-то важное. Из-за этого человек каждые несколько минут заглядывает в телефон. А если у него такой возможности нет, он начинает очень сильно нервничать и при первой возможности бежит проверять, что там случилось. Поэтому зависимость есть, и она очень тяжелая»», — поделился эксперт.

Для того, чтобы избавиться от зависимости необходим цифровой детокс. Нужно подумать то, о чем твоя жизнь, ограничить использование технологий, разработать правила — сколько раз в день и как пользоваться телефоном. Отключить свет, отключить какие-то любимые развлекательные сайты, которые, согласно статистике, сохраняемой в самом телефоне, потребляют много времени.