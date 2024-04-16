«Прыжок веры»: семья из Канзаса с 6 детьми переехала в Подмосковье

Многодетная семья Шуцман приехала в Московскую область из американского штата Канзас. Такое решение было принято из-за ЛГБТ*-пропаганды в США, от которой родители хотят уберечь детей, сообщает RT .

Всего у семьи шесть детей, сейчас они ждут седьмого малыша.

Задумываться о переезде из США Джозеф и Энн Шуцманы начали несколько лет назад. Последней каплей, переполнившей их терпение, стали изменения в законах страны, касающиеся смены пола детей.

«Когда приняли эти законы, мы поняли, что решение правильное, нам надо уезжать прямо сейчас. Да… Америки нельзя избежать, находясь внутри Америки», — поделился глава семейства.

Свой переезд в РФ 38-летний Шуцман называет «прыжком веры». Семье пришлось расстаться с имуществом, продать машину, вещи реализовали через распродажу.

По их мнению, Россия — это одна из немногих христианских стран, где все еще сохраняются семейные ценности.

Как поделился Шуцман, семья старалась не говорить о причинах отъезда из страны. Они боялись, что власти США перед отъездом могут отнять детей или устроить иные проблемы.

«Мы выбрали Подмосковье. Потому что нам хотелось жить с детьми в сельской местности в своем доме, и в то же самое время — недалеко от Москвы. Мы католики-традиционалисты, в Москве есть наша церковь. Но мы все-таки, наверное, намного ближе к православной церкви, чем к нашей „мейнстримной“», — объяснил Шуцман.

В РФ семья перебралась по туристической визе. В феврале этого года они получили квоту, по которой смогли подать документы на РВП.

Отец семейства также рассказал, что они с супругой и дети были поражены количеством и качеством продуктов в стране. Семилетие одной из дочерей отметили в супермаркете, где сняли влог для соцсетей. Вся семья также активно учит русский язык.

Шуцман планирует устроиться на работу в IT-фирму. Но из-за квоты, которую семья получила в Подмосковье, мужчина долго не мог найти работу в столице, но недавно получил хорошее предложение. К работе планирует приступить, как только решит все необходимые вопросы с иммиграцией.

*ЛГБТ — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.