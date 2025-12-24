Прыгают с потолка: тараканы атаковали больницу Нижнего Новгорода

Пациенты больницы в Нижнем Новгороде жалуются на атаковавших их тараканов

Нашествие тараканов произошло в больнице Нижнего Новгорода. Пациенты рассказали, что насекомые буквально прыгают на них с потолка, сообщает «Осторожно, новости» .

Люди пожаловались на нарушение санитарных норм в больнице № 35. Один из пациентов, который лежал в хирургическом отделении пять дней, рассказал, что сигнализация находится в аварийном состоянии.

По словам мужчины, тараканы прыгают на больных с потолка. Кроме того, по утверждению пациентов, насекомых обнаружили в еде.

В Сети есть много положительных отзывов о сотрудниках больницы. Однако многие пациенты жалуются на плохое состояние здания. Также люди рассказали о неизвестных, которые ходят по палатам и раздают рекламные буклеты.

Ранее полчища тараканов атаковали Финансовый университет. Насекомых находят в аудиториях, коридорах, туалетах, дверных проемах и еде.

