Пруд в дер Фроловское в Клину включили в региональную программу очистки водоемов

Пруд в деревне Фроловское городского округа Клин вошел в программу очистки на 2025 год. В рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» пруд будет очищен от мусора и водной растительности. Работы по очистке пруда, согласно условиям госпрограммы Московской области, пройдут в период с 10 июня по 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время специалисты областного министерства экологии и природопользования проводят инспекцию водоемов, очищенных по программе 2024 года, в рамках которой было очищено 26 прудов общей площадью 268 гектаров. В 2025 году в областную программу попали 20 прудов площадью 300 га, расположенные в 17 городских округах Подмосковья.

Деревня Фроловское находится на северо-западе городского округа Клин. Это очень живописные места.

Во Фроловском с апреля 1888 года по май 1891 года жил П. И. Чайковский. Здесь он написал Пятую симфонию, увертюру «Гамлет», балет «Спящая красавица», оперу «Пиковая дама».

Городской округ Клин ежегодно становится участником этой важной областной программы. Так, в 2024 году по программе «100 прудов и озер» был очищен Холодный пруд в Высоковске, в 2023 году — пруд вблизи д. Английские дачи, в 2022 году — пруд в 5-м микрорайоне Клина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.