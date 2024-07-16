Прозаиков Подмосковья приглашают в литературную резиденцию в Находке

Литературная резиденция ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР) открывает прием заявок для прозаиков, которая пройдет с 3 по 23 сентября в гостиничном комплексе «Рица» в Находке, сообщает пресс-служба организаторов.

Литературная резиденция — место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Здесь они в течение 20-ти дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом. Здесь можно получить профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей.

«Редакция Елены Шубиной», в партнерстве с которой пройдет резиденция, ждет произведения, посвященные главным проблемам и противоречиям культурного пространства XXI века. Центральной темой может стать: стирание границ между языками и культурами, противостояние природы и цивилизации, виртуальная реальность, будущее технологий, общественные перемены и другие значимые явления нашего времени. Кроме того, издательство отдельно обратит внимание на романы взросления, актуальные молодежные и подростковые истории.

К рассмотрению принимаются романы, повести, сборники повестей и рассказов. Прием заявок продлится до 31 июля 2023 года. Для участия в конкурсе необходимо прислать отрывок и полный текст произведения (от 5 до 16 авторских листов). Степень готовности рукописи должна составлять не менее 90%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме.

Заявки принимаются до 31 июля. Подать заявку можно на сайте ассоциации.

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