Замглавы Чехова проверила содержание территорий в микрорайоне Венюково

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина заместитель главы Надежда Чернятина провела выездную проверку на улице Комсомольская в микрорайоне Венюково. Основной целью данного обхода стало выявление состояния общественных и внутридворовых территорий. В мероприятии также принял участие депутат совета депутатов городского округа Чехов Сергей Данилюк, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе проверки Надежда Чернятина обратила внимание на обращения жителей дома 14, которые жаловались на необходимость очистки подвального помещения от посторонних предметов и устранение разлива канализации. Заместитель главы города совместно с заместителем начальника управления ЖКХ Еленой Ефременко и начальником участка Вячеславом пообщались с местными жителями и осмотрели проблемное подвальное помещение.

Представители ЖКХ информировали, что во второй половине дня планируются работы по устранению засоров внешних коллекторов канализационных сетей, которые будет проводить ЦЖКУ Министерства обороны. Данная мера направлена на улучшение состояния сантехники и восстановление нормальных условий проживания в данном доме.

В ходе общения с жителями Надежда Чернятина подчеркнула важность соблюдения правил пользования канализацией. Она отметила, что сброс запрещенных предметов, таких как тряпки, средства личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета и остатки пищи, наносят вред не только отдельным квартирам, но и всем жильцам дома. Важно, чтобы каждый понимал свою ответственность за общее состояние жилого фонда.

Такой выезд заместителя главы округа свидетельствует о внимании местной власти к проблемам жителей и стремлении к созданию комфортной городской среды. Жители мкр. Венюково выразили благодарность за оперативную реакцию на их обращения и ожидали скорейшего решения возникших проблем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.