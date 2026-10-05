Проверку системы оповещения населения в Подмосковье перенесли с 7 на 9 октября

Комплексная проверка готовности системы оповещения населения Московской области перенесена с 7 октября на 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Подмосковья.

В ходе комплексной проверки готовности 9 октября в 10:40 будет осуществлен запуск электросирен с доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!», в 10:43 — передача информации по телевидению и радио: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Жителям региона рекомендуют сохранять спокойствие, не обращаться в экстренные службы без реальной необходимости, а также проинформировать родных, знакомых и коллег.

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