Проверки и контроль: эксперт рассказала о признаках скорого увольнения

Финансовый эксперт, эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова перечислила признаки скорого увольнения: сверка обязанностей сотрудника с должностными инструкциями, тщательная проверка руководством всех отчетов и работы в целом, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, сотруднику следует насторожиться, если его просят предоставить все рабочие логины и пароли — от деловой почты до доступов в специальные программы или начинается контроль за соблюдением рабочего режима, в том числе возвращений с обеда и небольших опозданий.

Еще один тревожный признак — это просьба начальства передать свой опыт и знания новому сотруднику. Иногда это мотивировано расширением бизнеса, но на самом деле ситуация означает, что вам уже подобрали замену, также отметила эксперт.

В таких случаях следует не паниковать, а просто подумать о поиске нового и более подходящего именно вам места работы, добавила Петрова.