Проверка установила отсутствие доступной среды в петербургском театре-ресторане

Прокуратура Санкт-Петербурга совместно с Городским информационно-методическим центром «Доступная среда» провела проверку в театре-ресторане «Чаплин-Холл». Документ с результатом проверки есть в распоряжении РИАМО.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о правах инвалидов: отсутствие информационной поддержки и навигации, выделенных мест для колясочников, а также несоответствие санитарно-бытовых помещений.

Генеральному директору ООО «Дальянс», управляющему заведением, внесено представление об устранении нарушений.

Поводом для проверки послужила жалоба девушки-колясочницы Елены, которой в октябре отказали в проходе в VIP-зону, куда у нее был куплен билет. Ее провели в другой зал, где шоу шло только по трансляции, а разницу в стоимости билета изначально не вернули.

По итогам разбирательства заведение вернуло ей 9 000 рублей в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.