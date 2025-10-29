Теперь будет разбираться прокуратура: инвалид подала жалобу на «Чаплин-Холл»

Девушка-колясочница Елена, которую не пустили в театр-ресторан «Чаплин-Холл» в Санкт-Петербурге, несмотря на наличие билета, подала жалобы на заведение в городскую прокуратуру и Роспотребнадзор. Об этом РИАМО сообщила сама пострадавшая.

Ранее девушке-колясочнице отказали в проходе в VIP-зону «Чаплин-Холла», куда у нее был куплен билет на 25 октября. Сотрудники объяснили, что не хотят тревожить других гостей, которым бы пришлось встать из-за столов, чтобы она могла проехать на свое место к сцене. Потом девушку провели в другой зал, где шоу можно посмотреть только по трансляции, но разницу в цене билета не вернули. Извинений также не было.

В жалобе Елена отметила, что сотрудники театра-ресторана своими действиями нарушили пункт 5 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом на сайте заведения нет информации для маломобильных граждан, в том числе: порядок посещения, телефонный номер для оказания помощи. В самом заведении нет пандуса.

«Обращаю Ваше внимание на то, что стоимость купленных нами билетов и билетов в зал с прямой трансляцией сильно отличаются в цене. На сайте мероприятия стоимость в зале с онлайн-трансляцией указана 0 рублей (приложение 7). Сотрудники театра-ресторана „Чаплин Холл“ не осуществили уменьшение цены/возврат денежных средств в размере 9 000 рублей за некачественно оказанные услуги», — подчеркнула девушка.

