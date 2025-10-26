В Петербурге «Чаплин-Холл» не пустил инвалида в VIP-зону, несмотря на билет

В Санкт-Петербурге сотрудники театра-ресторана «Чаплин-Холл» отказали девушке-колясочнице в проходе в VIP-зону, куда у нее был куплен билет на шоу «Чаплин Руж» 25 октября, объясняя это тем, что не хотят тревожить других гостей, которым бы пришлось встать из-за столов, чтобы она могла проехать на свое место к сцене. На тот момент шоу-программа еще не началась, посетители заведения просто сидели и общались между собой.

«На сайте „Чаплин-Холла“ было указано, что шоу начнется в 19:30. Мы с подругой пришли в 19:15. Подруга зашла в заведение, чтобы попросить сотрудников открыть дверь со стороны набережной, где нет лестниц, чтобы мы спокойно заехали в заведение. В итоге сотрудники были шокированы и сначала начали отказывать нам во входе, объясняя это тем, что мы должны были заранее позвонить и сильно заранее приехать. Однако при покупке билетов о таких правилах этого заведения мы не знали. На сайте и в самом билете такая информация отсутствует. Есть контакты с банкетной службой, для сотрудничества, для рекламы, но о том, что в каких-то случаях им надо звонить сильно заранее — ничего не сказано. Это не первое заведение, куда я пришла, но первое, где мне отказали в проходе в VIP-зону, куда я на общих основаниях купила билет», — рассказала Елена РИАМО.

Сотрудники заведения согласились впустить гостью только после того, как узнали, что она пришла праздновать к ним день рождения, но посадили в зал, где обычно идет видео-трансляция происходящего со сцены, куда билеты стоят в несколько раз дешевле, чем в VIP-зону. Вернуть разницу между стоимостью билетов никто не предложил.

«Да, мы действительно пришли не сильно заранее, а всего за 15 минут до начала шоу, но мы не опоздали. Этого времени достаточно, чтобы спуститься по четырем ступенькам внутри зала даже с коляской. Да, я на коляске, но спуститься по лестнице на своих ногах смогу, я не в первый раз вышла из дома. 15 минут достаточно, чтобы доехать до своего места, с учетом, что гости поднимутся со своих мест на минутку. Я же не просила бы меня на руках нести к сцене, но уступить место, чтоб проехать, на мой взгляд, это не сложно, это просто по-человечески. Тем более, что шоу еще не началось. На тот момент просто играла музыка и ничего не происходило. В итоге мне испортили личный праздник», — добавила девушка.

Сотрудники «Чаплин-холл» не извинились за случившееся, не предложили возврат средств. В итоге подруги не смогли с испорченным настроением наслаждаться шоу с предоставленного места и покинули заведение в антракте мероприятия.

Стоит отметить, что на сайте «Чаплин-холл» в правилах посещения есть пункт № 4, в котором говорится, что сотрудники имеют право отказать в визите любому гостю на свое усмотрение, даже если у него есть билет на мероприятие.

«Представители службы безопасности и правоохранительных органов, работающие на территории заведения, имеют право ограничить количество посетителей на свое усмотрение или отказать отдельным лицам в праве войти в заведение — если нашими сотрудниками принято такое решение, наличие билета на концерт, предварительный заказ или внесенная предоплата не являются гарантией беспрепятственного входа в заведение», — говорится в правилах посещения театра-ресторана.

Однако у девушки возник вопрос, не нарушает ли это прав потребителей. Теперь она планирует обратиться в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, имели ли сотрудники право по закону отказать в проходе в VIP-зону или нет, и почему на их сайте нет никакой информации для маломобильных посетителей.

