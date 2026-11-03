Проверка документов стала самой популярной ИИ-практикой Подмосковья

Решение Московской области «Автоматизация проверки документов» пользователи портала «Цифровой регион» изучали в октябре чаще других подмосковных ИИ-практик, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИИ-практика «Автоматизация проверки документов» помогает рассматривать заявления на финансовую поддержку предпринимателей. Объем проверки превышает 250 тыс. страниц в год.

Раньше документы проверяли вручную, на одну заявку уходило до восьми рабочих часов. Теперь искусственный интеллект определяет тип документов, находит нужные данные и сверяет сведения между файлами.

Если комплект документов полный и в нем нет противоречий, рассмотрение заявки занимает около 15 минут. После внедрения решения количество документов для ручной проверки сократилось на 40%, а срок ожидания обратной связи — на 30%.

Для заявителей порядок не изменился: они подают документы стандартным способом, а ИИ работает внутри ведомственной системы.

Это одна из подмосковных ИИ-практик, опубликованных на портале «Цифровой регион». Пользователи могут изучить решения и подать заявку на их внедрение в свою деятельность.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.