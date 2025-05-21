Проверен ход реконструкции сетей холодного водоснабжения в Шатуре
Секретарь шатурского отделения партии «Единая Россия», глава округа Николай Прилуцкий отметил, что на первом этапе новые трубы будут проложены на проспекте Ильича от пересечения со Школьной до Интернациональной, передает пресс-служба партии.
Это самый аварийный участок, где существующий водопровод максимально изношен.
Новые трубы из полимерных материалов не боятся коррозии и устойчивы к порывам. А это значит, что вода в домах будет чище, а количество аварий будет сведено к минимуму. Срок эксплуатации такой трубы — минимум 50 лет. Из всех вариантов на рынке выбрали лучший — трубы с дополнительным внешним защитным слоем. Кстати, отечественного производства.
«Интересен способ прокладки. Чтобы заменить трубопровод, не придется вскрывать весь проспект. Прокол делается у колодца, где труба вставляется в существующий водопровод и под землей тянется до следующего колодца, разрушая остатки старых труб. Такой способ создает меньше неудобств жителям», — отметил секретарь партии «Единая Россия».
Шатурские единороссы продолжат и далее проводить мониторинг реконструкции сетей холодного водоснабжения в Шатуре. Создание комфортных условий жизни для жителей является одним из приоритетных направлений Народной программы «Единой России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.