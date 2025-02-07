Проведено исследование платформ для старта онлайн-бизнеса

Агентство «РБК Исследования рынков» представило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Рейтинг составлен на основе опроса деловой аудитории РБК, который проходил с 3 по 10 декабря 2024 года и охватил 1016 респондентов.

Среди участников опроса были как действующие предприниматели (645), так и те, кто планирует открыть свой бизнес в ближайший год (371).

Все участники опроса (100%) занимаются продажей товаров через интернет, продажей в офлайне (25,6%), работают в сфере производства (7,9%), строительства (3,1%) и других. Большинство из них (64,7%) работают как индивидуальные предприниматели, а 25,9% являются самозанятыми. Среди тех, кто намерен открыть бизнес, 50,7% планируют сделать это в течение следующих шести месяцев.

Классифайд Авито признан платформой № 1, где легче всего начать онлайн-бизнес в России. Согласно результатам опроса данное мнение разделяют 31,4% опрошенных. Второе и третье места в рейтинге заняли маркетплейсы Ozon и Wildberries, которых указали соответственно 21,2 и 20,5% респондентов. В пятерку лидеров со значительным отставанием также вошли «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).

«Сейчас на Авито около 1 млн активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя и строится на ДНК социальной коммерции. Поэтому Авито — уникальная площадка для продажи товаров под заказ и товаров, требующих консультаций, например, мебели и предметов интерьера, одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу. Кроме того, покупатели приходят на площадку за товарами, которые сложно отыскать на других платформах, а также брендами, которые не найти в рознице», — сказал коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, по итогам прошлого года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн.

«50% всех продаж непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива, россияне приобретают в онлайне. Тренд на быстрый рост сохраняется, а самое интересное это то, что тренд развивается не только в крупных городах. Наиболее бурный рост электронной коммерции происходит в малых городах и населенных пунктах благодаря пунктам выдачи заказов. При этом российский рынок является уникальным. Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. Соответственно у предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счет более быстрой реакции, гибкости, экспертности», — добавил он.

Среди главных преимуществ сервиса перед другими интернет-платформами респонденты выделили широкую аудиторию пользователей платформы, возможность старта бизнеса с минимальными вложениями, а также простоту регистрации и старта бизнеса.