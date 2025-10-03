сегодня в 22:24

Проведена уборка неликвидной древесины рядом с Дядькино Богородского округа

На территории Ямкинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в квартале 41, рядом с деевней Дядькино Богородского округа, на площади 17,4 га проведено санитарно-оздоровительное мероприятие — уборка неликвидной древесины (УНД). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы выполнены согласно государственному заданию. Неликвид сложен в пленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — отметила старший участковый лесничий Ямкинского участкового лесничества Татьяна Бекулова.

Проведение подобных санитарно-оздоровительных мероприятий снижает риск распространения вредителей и болезней, помогает поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности.

Работы проводятся по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе.

Сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» стремятся создать безопасные и комфортные условия для всех, кто посещает подмосковные леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.