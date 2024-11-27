Проведен мониторинг капремонта объектов социальной инфраструктуры в Ступине

Вместе с коллегами из местного Совета депутатов от фракции «Единая Россия», представителями администрации и подрядчика, а также жителями округа депутат Мособлдумы Андрей Голубев осмотрел ход ремонта лицея № 2 в городе Ступино.

Областной депутат отметил, что к капитальному ремонту в лицее № 2 приступили в середине октября. Работу начали с верхних этажей. Рабочие выполняют демонтажные работы.

«Будут заменены инженерные сети, но работы будут проводиться поэтапно. К примеру, теплоносители будут демонтированы только после отопительного сезона. Подрядная организация полностью сняла старые напольные покрытия, разобрала большую часть внутренних перегородок, демонтировала потолки и осветительные приборы. Часть электропроводки заменена. Здание подключено к временным источникам электроснабжения», — рассказал Андрей Голубев.

По словам подрядчика, здание старое, прослужившее более 60 лет. Кровля, а вместе с ней все составляющие стропильной системы, устарели. До конца февраля крышу полностью обновят. Менять будут секторами, чтобы исключить протечки во время осадков.

«Вместо буфета появится полноценный пищеблок, в котором будут готовить школьное питание. Сейчас на объекте трудится 20 человек. Рук для данного вида работ хватает. В результате капремонта обновится внешний и внутренний облик здания, а также будут созданы комфортные условия для обучения», — отметил парламентарий.

Школу после капитального ремонта обещают сделать теплой, комфортной, с безопасной и современной образовательной средой. Особое внимание будет уделено благоустройству пришкольной территории. Планируется обустроить спортивную площадку, прогулочную зону для младших классов и обновить покрытие двора.

Ученики временно занимаются на базе других учреждений образования. Работы ведутся в соответствии с установленными сроками и объемами. К началу следующего учебного года ребята войдут в обновленную школу.

Работы ведутся в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа». В Народную программу включено 3755 наказов ступинцев. Их исполнение находится на общественном и депутатском контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.