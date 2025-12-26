Провайдерам предложили быстрый путь для легального монтажа ВОЛС

Сегодня заключение договора аренды сетевого имущества, в частности для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), стало ясным и оперативным процессом. Если вы — оператор связи и планируете монтаж ВОЛС, учтите: легальный путь в настоящее время короче и экономически целесообразнее, чем использование «серых» схем, сообщила пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Вашими надежными помощниками выступают Гражданский Кодекс РФ и постановление правительства РФ № 2106 от 22 ноября 2022 года. Вся процедура получения доступа к инфраструктуре детально регламентирована от момента подачи заявки до подписания соглашения. Закон обеспечивает прозрачность и устанавливает единые для всех правила доступа, включая тарифную политику. В результате вы приобретаете не просто формальное разрешение, а полноценные юридические гарантии и долгосрочную предсказуемость.

Это экономически обоснованное решение. Использование действующих воздушных линий электропередачи становится мощным ресурсом для развития. Вы получаете доступ к готовой инфраструктуре в нужных локациях, что позволяет значительно сэкономить средства и время на возведение собственных сооружений. Как результат — вы запускаете проекты быстрее конкурентов и расширяете бизнес с минимальными капиталовложениями.

Алгоритм действий прост: вы направляете заявление и необходимый пакет документов в электросетевую компанию, которая обязана рассмотреть его и направить вам оферту для заключения договора.

Легальное партнерство с «Россети Московский регион» — это стратегический шаг в сторону устойчивости бизнеса. Вы защищаете свои сети связи от рисков демонтажа, гарантируете их безопасную и надежную эксплуатацию. В конечном итоге это вопрос репутации, долгосрочного доверия ваших клиентов и, как следствие, вашей законной прибыли.