Протоирей Монаршек: в Крещение важно воздерживаться от суетных дел

В любой церковный праздник важно воздерживаться от суетных дел и стараться приходить в храм Божий. Особенно это важно в такой великий праздник, как Крещение Господне, сообщил РИАМО настоятель ивантеевского Смоленского храма, протоиерей Иоанн Монаршек.

«В этот день во всех храмах совершается главное — святая Евхаристия, Божественная литургия. Верующие с верой приступают к святым таинствам — телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Также в этот день в храмах совершается Великое освящение воды, которое происходит только дважды в году — 18 и 19 января», — сказал Монаршек.

Он добавил, что в эти дни вся вода обновляется и освящается в честь великого события — Крещения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

«18 января — это уже Крещенский сочельник. По уставу нашей церкви это считается началом праздника Крещения Господня. А 19 января продолжается второй день празднования. Основным днем, конечно, считается 19 января, но Крещение Господне имеет свой сочельник, который отмечается 18 января. Таким образом, праздник длится два дня, и оба они посвящены этому великому событию», — разъяснил настоятель храма.

Монаршек пояснил, что нырять в прорубь могут по желанию все, независимо от того, считают они себя православными или являются не крещенными.

«У нас ведь есть много тех, кого называют моржами, которые купаются не только в праздник Крещения, но и в любой другой день. Если человеку хочется окунуться, никто ему не противоречит и не препятствует. Пожалуйста, это дело каждого человека. Но еще раз повторю: делать это нужно с умом. Я бы, в первую очередь, призвал всех прийти в храм Божий: сначала помолиться, причаститься, набрать святой воды, а потом, с верой в Господа Иисуса Христа, если человек желает, пожалуйста, отправляйтесь к проруби и купайтесь», — заключил протоиерей.

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.