Протоирей Монаршек: грехи от погружения в крещенскую воду не прощаются

«Это (купание в купели — ред.) всего лишь благочестивый обычай, который сложился в русском народе. Я бы отметил, что массовое купание стало популярным именно за последние два десятилетия. Раньше такого распространения не было. Поэтому церковь еще раз подчеркивает, что не призывает людей к купаниям в этот день», — сказал Монаршек.

Он добавил, что у каждого есть свободная воля, и каждый должен решать сам, может ли он погружаться в воду или нет.

«Вы знаете, народ очень полюбил крещенские купания в праздник Крещения Господня. Однако мы, священники, не призываем людей к этому. Не каждый человек, учитывая свое здоровье, может в зимнее время, особенно в сильные морозы, погружаться в холодную воду. Более того, врачи многим не рекомендуют такие купания», — подчеркнул протоирей.

Как отметил Монаршек, ни в коем случае нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Все должно происходить со здравым смыслом. Если человек придает этому обычаю великое значение, то погружаться нужно с молитвой.

«В праздник Крещения Господня освящается все водное естество, и вода обновляется. Поэтому считается, что в этот день освящается вся вода — не только в храме, но и в природе. Многие люди хотят погрузиться в эту освященную воду. Если это делается с молитвой, с благоговением и верой в Господа Иисуса Христа, то это может быть благочестивым обычаем. Но если человек подходит к этому поверхностно или с неверным настроем, это вряд ли принесет ему пользу», — предупредил настоятель.

Он разъяснил, что традиция имеет давние корни, но ее массовый характер — это относительно новое явление. Надо понимать, что это, прежде всего, символический обряд, а не обязательное действие для христиан.

Крещение Господне, или Богоявление, православные отмечают 19 января. Это один из самых древних праздников христианской церкви. В память того, что Спаситель Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне ее освящают в храмах, а в сам праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду.