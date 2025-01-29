Протоиерей заявил, что оскорбить чувства верующих может все, что угодно

Протоиерей Ткачев: вся окружающая жизнь — это «оскорбление чувств верующих»

Протоиерей Андрей Ткачев в своих социальных сетях отметил, что вся жизнь вокруг — это «оскорбление чувств верующих», сообщает «Бриф24» .

По его мнению, практически все в современном мире может затронуть чувства христиан. Тем не менее священнослужитель попытался успокоить паству тем, что все это «сгорит». Христианам необходима «вечная жизнь, наполненная истиной», подчеркнул он.

По словам протоиерея, современные верующие адаптировались к жизни в антихристианской обстановке. Он считает, что реклама в нынешнем обществе является оскорблением для верующих.

Так, например, «голые манекены с лифчиками» и «безумная» эстрада абсолютно недопустимы для христиан, которые стремятся сохранить свои духовные ценности, заключил Ткачев.