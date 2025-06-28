Протоиерей Вигилянский просит писать «бог» только с большой буквы

Слово «Бог» необходимо писать с большой буквы, в том числе во фразеологизмах. С маленькой можно делать это только если упоминается большое количество богов, например, языческих, или когда имя божие произносят всуе, что считается грехом, рассказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, филолог, редактор, член правления Союза писателей России, а в прошлом — пресс-секретарь патриархов Московских и всея Руси Алексия II и Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский.

27 июня в Институте русского языка им. Виноградова РАН поделились с РИА Новости, что написание слова «бог» с маленькой или заглавной буквы зависит от того, в каком контексте он употребляется. Если текст связан с религией, то «бог» необходимо писать с большой буквы. При этом в устойчивых выражениях, вроде «бог с ним», «слава богу» и иным подобным, — с маленькой.

При этом Вигилянский считает, что это слово нужно писать с большой буквы во всех случаях, включая фразеологизмы. Так будет показана единственность, уникальность бога в соответствии с монотеистическими религиями — исламом, иудаизмом, христианством.

Писать «бог» с маленькой, по мнению протоиерея, можно, когда речь отсылает к языческому представлению о божестве. Ведь у них таких богов много.