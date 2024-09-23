Протоиерей Ткачев: женщине не нужна грудь, если она не использует ее

Протоиерей Андрей Ткачев на своей проповеди заявил, что женщине не нужна грудь, если она не пользуется ей по назначению, то есть не выкармливает младенца.

«Потому что женщине дана утроба, чтобы рожать, и грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила — и не кормила грудью — зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Зачем это бесполезное все?» — сказал священнослужитель.

Протоиерей известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, он предлагал «отправлять наркоманов на СВО для перевоспитания», а также советовал мужьям «быть строже» с женщинами в семье.

Ранее Ткачев заявлял, что «плод внутри женщины ей не принадлежит», поэтому она не имеет права решать его судьбу. Так священник прокомментировал инициативу запретить в России аборты.