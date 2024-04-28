Протоиерей Монаршек: строго постящиеся могут поесть рыбы в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. После этого праздника наступает вторая и самая строгая часть Великого Поста, когда каждый день посвящен определенному событию. Вербное воскресенье — один из двунадесятых (то есть 12) праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В этом году православные отмечают Вербное воскресенье 28 апреля.

«Для нас важно, что сейчас Великий пост. Наступает страстная седмица. По уставу церкви, в праздник Входа Господня в Иерусалим всем людям разрешается вкушение рыбы. Кто строго постился, тот рыбу в Великий пост не ел, только в праздник Благовещенье. А теперь Вход Господня в Иерусалим — тоже разрешается вкушать рыбу в честь этого великого праздника», — сказал Монаршек.

Он добавил, что этот праздник очень торжественный, проводятся богослужения и в храмах в этот день очень много людей.

«В России этот праздник называется Вербным воскресеньем, потому что у нас тут пальма не растет. В Израиле этот день называется Пальмовым воскресеньем. У нас верба символизирует собой как раз воскресенье, так как это дерево было совсем недавно мертвым и на нем ничего не было. Верба распускается одной из первых весной и является символом воскресения новой жизни», — пояснил настоятель храма.

Монаршек рассказал, что этот праздник православные встречают с вербой в руках, освящают ее и хранят в течение года.

«В этот день в святом месте вспоминаем это великое событие, которое предшествовало страданиям господа нашего Иисуса Христа за спасение всего человеческого рода», — заключил протоиерей.