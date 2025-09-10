Противопожарные учения провели на торговых объектах в Солнечногорске

Общеобластную тренировку провели в Солнечногорске на объектах потребительского рынка, включая четыре крупных торговых центра. Участники отработали действия в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций. Учения прошли порядка 1500 человек. Об этом сообщил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Он отметил, что тренировка помогла выявить недоработки в вопросах безопасности со стороны владельцев торговых объектов. В частности, были обнаружены закрытые запасные выходы, неисправные клапаны пожарных гидрантов и недостаточная подготовка персонала.

«Несмотря на то, что нарушения носили незначительный характер, они могут существенно осложнить ситуацию в реальных условиях чрезвычайной ситуации. Поэтому планируется проведение дополнительных инструктажей и мероприятий по повышению квалификации сотрудников», — сообщил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В общеобластной тренировке были задействованы сотрудники МЧС, специалисты противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

Такие учения проводят ежеквартально по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они помогают обеспечить готовность экстренных служб и населения к возможным чрезвычайным ситуациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.