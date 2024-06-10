Противопожарные рейды проводят в лесах Рузы

В Рузском городском округе к патрулированию лесов приступили лесничие, сотрудники полиции, казаки и представители администрации. Инспекторы во время рейдов беседуют с отдыхающими и вручают им информационные листовки с правилами поведения в лесах и последствия их несоблюдения.

Во время рейдов специалисты пресекали разведение костров. Многие отдыхающие пытались разжечь мангал, нарушая правила нахождения в лесу. К замечаниям отдыхающие отнеслись с пониманием и быстро устранили открытое горение.

За разведение огня в неположенном месте во время отдыха на природе нарушителей ожидает штраф от 15 до 60 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье на текущий год, определяющий порядок взаимодействия ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и при ликвидации природных возгораний.