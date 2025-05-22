Противопожарные работы проводят в лесах Подмосковья с опережением графика

Противопожарное обустройство лесов Подмосковья проводят на протяжении всего сезона — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«На данный момент общий процент выполнения противопожарных мероприятий составляет более 50% от годового плана» — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

На территории всех лесничеств в рамках государственного задания филиалы подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Мособллес» проводят работы по устройству и прочистке минерализованных полос, эксплуатации лесных дорог, установке, ремонту мест отдыха, установке шлагбаумов, аншлагов и баннеров.

Лучшие результаты в выполнении противопожарных мероприятий показывают Шатурский, Луховицкий, Орехово-Зуевский, Бородинский и Московский учебно-опытный филиалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.