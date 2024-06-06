Противопожарные мероприятия в лесничестве Подмосковья выполняются с опережением

Плановые противопожарные мероприятия идут во всех подмосковных лесничествах. Они включают устройство и прочистку минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха. На сегодняшний день общий процент выполнения противопожарных мероприятий составляет 63%. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Лучшие результаты в противопожарной работе показывают Талдомское, Ступинское, Шатурское, Сергиево-Посадское лесничества, а также лесничество «Русский лес».

Работы проводит подведомственный комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз». Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания.

Противопожарное обустройство лесов проводят весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Кроме того, собственники земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают выполнение противопожарных мероприятий самостоятельно и за их невыполнение будут подвергнуты административным наказаниям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.