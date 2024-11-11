Противоаварийные тренировки проходят в жилищно-коммунальных службах филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

Отработка практических навыков необходима для своевременного и качественного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах военной и социальной инфраструктуры министерства обороны РФ, передает пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу.

«Моделирование нештатной ситуации является наилучшей практической тренировкой по прохождению реальной аварии. Поэтому мы организуем внеплановые учения. Действовать персоналу жилищно-коммунальных служб приходится оперативно — это одно из главных условий проверки. Дежурные смены и взаимодействующие службы работают четко по инструкции. Все операции выполняются в полном объеме, порядок действий и временные нормативы соответствуют технологическим картам. Контроль за действиями персонала и соблюдением правил и мер безопасности не выявил нарушений» — поделился заместитель начальника отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московской военному округу Денис Благодатский.

Противоаварийные тренировки проводятся на всех объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства (котельные, сети, центрально-тепловые пункты, водопроводно-насосные станции, канализационно- насосные станции).

На эксплуатационном содержании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Москве и Московской области) находится 979 военных городков, более 9 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, свыше тысячи коммунальных сооружений, более 1,5 км сетей водоснабжения и водоотведения, порядка 1,3 км тепловых сетей.

Плановые тренировки с диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами проводятся не менее двух раз в месяц по утвержденному плану-графику. Это позволяет приобрести не только новые практические навыки, но и повысить уровень профессиональной подготовки персонала для того, чтобы оперативно, качественно и технически грамотно действовать при возникновении возможных аварийных ситуаций.