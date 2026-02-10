Против телеведущей Регины Тодоренко могли завести уголовное дело в России

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал Life.ru , что действия телеведущей Регины Тодоренко, которая дала знакомому-аллергику чай с медом, могут привести к юридическим последствиям. В таких ситуациях могут завести уголовное дело за причинение вреда здоровью.

«Вообще-то на Тодоренко, после того как она решила доказать другу своему какую-то немыслимую психосоматику, вполне можно завести уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности — вплоть до обвинений, граничащих с непредумышленным убийством», — выразил мнение Звонков.

Если знакомый предупредил телеведущую о наличии аллергии на мед, а она все равно дала ему этот продукт, ситуация серьезная. Продукты могут вызвать реакцию, рассказал врач.

Подобная аллергия может спровоцировать отек гортани, который перекроет дыхательные пути. От подобного можно умереть. Спастись получится только если ввести гормональные препараты. Иных способов нет, подчеркнул Звонков.

«Поэтому, если скорая успела приехать и его спасли, — слава богу», — добавил врач.

До этого Тодоренко в эфире передачи «Пожалуйста, не рассказывай!» рассказала, что была в гостях у знакомого. Он предупредил о своей аллергии на мед. Но девушка назвала недуг психосоматикой.

Затем Тодоренко сделала чай, добавила в него мед и дала мужчине, но о продукте ведущая не рассказала. Тодоренко отметила, что считает все недуги психосоматическими.

Когда телеведущая уехала, у знакомого начало опухать лицо. Мужчина отправил Тодоренко фото с отеком Квинке и задал вопрос, не добавляла ли она в чай мед. Звезда поделилась, что чувствовала себя в тот период ужасно.

