Протест или игнорирование: в РПЦ дали советы по реакции на Хэллоуин
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Советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы Илия Савастьянов призвал христиан игнорировать празднование Хэллоуина, сообщает Life.ru.
«Реагировать на празднование Хэллоуина, костюмированные вечеринки, по сути, можно двумя способами: либо решительно заявить о своем протесте, или же спокойно проигнорировать. Выбирать необходимо в зависимости от отношений в коллективе, а также степени навязывания», — сказал журналистам иерей.
По его словам, для христиан никакое прикосновение к нечистой силе не может пройти бесследно. Он считает необходимым говорить о нехристианской направленности Хэллоуина, а в качестве альтернативы предлагает простые дружеские посиделки, квизы или квесты.
Если очень хочется провести костюмированную вечеринку, то можно выбрать другую тематику, также подчеркнул священник. Например, в ночь с 31 октября на 1 ноября можно отметить Велесову ночь.