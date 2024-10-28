Протест или игнорирование: в РПЦ дали советы по реакции на Хэллоуин

«Реагировать на празднование Хэллоуина, костюмированные вечеринки, по сути, можно двумя способами: либо решительно заявить о своем протесте, или же спокойно проигнорировать. Выбирать необходимо в зависимости от отношений в коллективе, а также степени навязывания», — сказал журналистам иерей.

По его словам, для христиан никакое прикосновение к нечистой силе не может пройти бесследно. Он считает необходимым говорить о нехристианской направленности Хэллоуина, а в качестве альтернативы предлагает простые дружеские посиделки, квизы или квесты.

Если очень хочется провести костюмированную вечеринку, то можно выбрать другую тематику, также подчеркнул священник. Например, в ночь с 31 октября на 1 ноября можно отметить Велесову ночь.