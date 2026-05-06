«Протаптывает тропинку»: продюсер заявил о политических амбициях Галкина*

Продюсер Павел Рудченко связал визит Галкина* в Ереван с саммитом ЕПС

Продюсер Павел Рудченко предположил, что Максим Галкин* приехал в Ереван во время саммита Европейского политического сообщества ради выхода на политическую арену, сообщает aif.ru .

Максим Галкин* посетил Ереван в дни проведения VIII саммита Европейского политического сообщества. Спикер парламента Армении Ален Симонян опубликовал в соцсетях фотографии с артистом во время экскурсии по городу. Концерт Галкина* в столице Армении запланирован на 6 мая.

Павел Рудченко заявил, что визит может быть связан с политическими амбициями шоумена.

«Это определенная карьерная встреча на верхах. Скорее всего, Галкин* видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику», — отметил он.

Продюсер также высказался о возможных последствиях для Аллы Пугачевой.

«Пугачевой стоит хорошо задуматься, как события с ее супругом скажутся на ее репутации», — подчеркнул Рудченко.

Ранее политолог Руслан Панкратов прокомментировал совместное исполнение президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном песни Шарля Азнавура, назвав произошедшее актом мягкой силы.

* Признан иноагентом в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.