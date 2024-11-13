Просветители из Подмосковья вошли в шорт-лист награды «Знание.Премия»

В этом году в шорт-лист главной просветительской награды страны — «Знание.Премия» — вошли 107 заявок в 18 номинациях, среди которых 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. В ноябре номинанты представят свою деятельность перед почетным жюри в Москве, а к выступлению их подготовят известные тренеры по ораторскому искусству. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Среди претендентов из Московской области — ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, доктор юридических и педагогических наук, профессор Елена Певцова (номинация «За просветительскую деятельность в университете»). Певцова активно занимается развитием образовательных проектов для сельских территорий России, а также правовым просвещением молодежи. Под ее руководством был создан Центр развития просветительской деятельности для сельских территорий, и она является автором более 50 научных публикаций по правовому просвещению.

Также в шорт-лист попала ученица 7 класса школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов округа Серпухов Софья Ковалева, номинированная в категории «Юный просветитель года». Софья разработала обучающую игру по истории Великой Отечественной войны и активно участвует в научно-исследовательской и проектной деятельности, посвященной военной истории.

Кроме того, в ноябре будет опубликован шорт-лист в номинации «Советник-просветитель». Все номинанты пройдут подготовку к очной защите проектов перед жюри, в этом им помогут мастер-классы от известных бизнес-тренеров Нины Зверевой и Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе «Знание.Академия».

Просветительская награда «Знание.Премия» была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей-просветителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.