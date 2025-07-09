Пространство у Центра внешкольной работы в Егорьевске станет пешеходным

В Егорьевске продолжаются работы по реконструкции сквера «60-летия Победы» и созданию новой пешеходной зоны на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты работают рядом с Центром внешкольной работы и ТЦ «Гранд» — меняют старое покрытие. Здесь уложат новую плитку и асфальт. Будущую пешеходную зону ограничат бортовые камни. Частично заменили инженерные коммуникации.

«Рядом с ЦВР появится новая детская площадка. Парковки перед ним больше не будет, а будет пешеходная зона для детишек», — рассказал начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации м. о. Егорьевск Никита Рыков.

По соседству с проспектом Ленина живут порядка 30-ти тысяч егорьевцев, ежемесячно посещают эту территорию около 25-ти тысяч жителей. Для их удобства в шаговой доступности от пешеходной зоны будут обустроены дополнительные парковочные пространства. Одна новая парковка будет расположена за кафе «Крендель», вторая — у молодежного центра «Маяк».

Новое пространство в самом сквере 60-летия Победы также будет разделено на несколько функциональных площадок. Здесь появятся зона для городских мероприятий, спортивная площадка для молодежи, детские игровые комплексы для разных возрастных групп, а также уютные места отдыха с удобными скамейками и озеленением.

Работы в центральной части завершены уже на 95% — смонтирована чаша фонтана, уложены плитка, асфальт и бортовые камни. Ее откроют для посещений в первую очередь.

Также строители смонтировали сцену, где можно будет проводить городские праздники, установили новые лавочки и детские площадки.

Сейчас специалисты подключают уличные светильники и камеры видеонаблюдения, одновременно идет посадка деревьев и кустарников.

Проект благоустройства сквера победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Полностью работы завершатся до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.