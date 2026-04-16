Пространство у школы № 9 на улице Бахарева в Ступине озеленили

Еще несколько лет назад территория возле школы № 9 на улице Бахарева представляла собой открытое пространство без достаточного озеленения. Сегодня это обновленная зона с молодой аллеей — здесь в 2025 году высажено 80 каштанов, которые со временем сформируют полноценную зеленую территорию для отдыха и прогулок жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Работы по озеленению проведены в рамках эколого-патриотической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая реализуется в Подмосковье с 2013 года. В 2025 году, в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, высадка деревьев приобрела особое значение — как символ памяти, благодарности и преемственности поколений.

«Ступино традиционно ежегодно принимает участие в эколого-патриотической акции, в рамках которой возле школы № 9, на улице Бахарева, мы высадили 80 каштанов. Цель акции — восстановление лесного фонда округа. Очень важно восполнить зеленые насаждения, улучшить экологическую обстановку, привлечь молодежь к такому нужному делу», — отметил заместитель главы округа Максим Жуков.

В высадке ежегодно принимают участие представители администрации округа, депутаты, Общественная палата, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, сторонники партии «Единая Россия», а также сотрудники полиции и МЧС.

«Раньше здесь не хватало зелени, территория выглядела пустой. Сейчас появилась аллея, стало гораздо уютнее. Приятно осознавать, что мы сами участвовали в создании этого пространства», — поделился участник акции Алена.

«Мы приходим на такие акции всей семьей. Видим, как из года в год меняются территории — там, где раньше было пусто, появляются деревья и зеленые зоны. Это действительно объединяет людей», — отметил житель города Ступино Алексей Горбачев.

Акции по восстановлению лесов и озеленению территорий проводятся в округе ежегодно. В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадка проходит более чем на 5 площадках, на каждой из которых высаживается свыше 30 деревьев различных пород. Участие в мероприятиях ежегодно принимают более 500 жителей.

С начала действия акции в округе высажено более 1 000 деревьев, благоустроено и озеленено свыше 20 территорий, участие приняли более 3 000 жителей.

Работа по восстановлению зеленых зон и формированию комфортной городской среды продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.