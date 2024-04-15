Пространство с детской и спортивной площадками благоустроят в Дорогомилове

При возведении 10 жилых домов на Кутузовском проспекте планируют создать благоустроенное пространство с двором-садом суммарной площадью 19 тыс. кв. м., сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что при благоустройстве будущего квартала создадут всесезонный двор-сад и ландшафтный сквер с различными видами растений, кустарников и деревьев.

«Помимо озеленения в квартале будут оборудованы современные детские и спортивные площадки, организованы пространства для отдыха и установлены малые архитектурные формы», — сказал Бочкарев.

Руководитель Стройкомплекса уточнил, что суммарная площадь квартала из 10 домов, с учетом двухуровневого подземного паркинга, составит 158,3 тыс. кв. м. На первых этажах корпусов разместят общедоступную коммерческую инфраструктуру.

По словам главного архитектора столицы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, всесезонный двор-сад будет украшением квартала благодаря разнообразной флоре. Также он станет местом, где можно будет спокойно провести время, не отвлекаясь на городскую суету. Подземный паркинг позволит сделать внутреннюю территорию полностью пешеходной.

«Пространство между домами будет оформлено в формате уличной городской гостиной: здесь есть место для прогулок и медитаций, дизайнерские ландшафтные скверы, а также несколько спортивных и игровых площадок для детей различных возрастов», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что любители активного образа жизни смогут насладиться зонами для кроссфита, гимнастики и пробежек.

Жилой комплекс «Vesper Кутузовский» возводят в Дорогомиловском районе по адресу: Кутузовский проспект, з/у 12/32/1. Девелопером проекта является компания Vesper.