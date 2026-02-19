Простая, но эффективная мера: назван способ снизить риск взлома мессенджера

Использование двухфакторной аутентификации и отказ от перехода по подозрительным ссылкам существенно снижают риск взлома аккаунта в мессенджере, сообщил эксперт Security Vision Максим Репко.

Ранее в Сети появилась информация, что после замедления Telegram в России в даркнете резко вырос спрос на взлом аккаунтов в MAX.

«Достаточно простая, но вместе с тем крайне эффективная мера — использование двухфакторной аутентификации. На текущий момент для этого чаще всего применяют коды из СМС или подтверждение через e-mail, но более безопасным инструментом является OTP-приложение, генерирующее дополнительный код для входа, например, Google Authenticator и Яндекс ID (Ключ)», — сказал Репко.

Он отметил, что для пользователей MAX такой способ пока, к сожалению, недоступен, но они могут установить дополнительный пароль для каждого нового входа в самом приложении — это значительно снизит вероятность взлома.

«Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам и скачивать недоверенные программы (не из официального магазина). Важно понимать, что такие защитные меры не гарантируют невозможность взлома, но значительно снижают его вероятность», — рассказал эксперт.

