Просроченные водительские удостоверения в России больше недействительны
В России завершается действие временных мер по продлению водительских удостоверений, введенных в 2022 году, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению правительства, с 1 апреля владельцы прав, срок которых истекал в 2022–2023 годах и был автоматически продлен на три года, обязаны получить новые документы.
Для замены потребуется пройти медкомиссию, оплатить госпошлину и обратиться в отделение ГИБДД.
«Автоматическое продление больше не действует — те, кто не успеет оформить новые права, рискуют нарваться на штраф», — пояснили в ведомстве.
Нарушителей ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей и запрет на управление автомобилем до восстановления документов.
По данным МВД, под действие новых правил попадают несколько миллионов автовладельцев.
Ранее РИАМО рассказало о других изменениях для российских автовладельцев.