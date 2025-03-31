Шесть важных изменений ждут водителей в России с начала апреля

Иностранцев, переехавших в Россию более года назад и не поменявших водительские права, с 1 апреля начнут штрафовать — за езду с иностранными удостоверениями придется заплатить от 5 до 15 тыс. рублей. В 2024 действовал упрощенный порядок обмена иностранных прав, но теперь для этого придется сдать экзамен в автошколе. Исключением станут лишь граждане Белоруссии и россияне с белорусскими правами.

Также с 1 апреля Центробанк сможет ограничивать выдачу автокредитов банками для рискованных клиентов с целью сократить закредитованность граждан. При этом, по прогнозам экспертов, цены на некоторые автомобили пойдут вниз из-за переполненных складов. Скидки могут составить от 300-500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

В апреле автовладельцам в России придется раскошелиться на смену резины. Стоимость шиномонтажных услуг может вырасти от 15% до 30% в зависимости от диаметра. А техобслуживание подорожает на 20-30%, в итоге цены на ТО в среднем составят от 30 до 50 тыс. рублей, прогнозируют специалисты.

Кроме того, с 17 апреля при оформлении полисов ОСАГО для мотоциклистов станут учитывать объем двигателя «железного коня», а также возраст и стаж водителя.

А вот водителей мусоровозов с апреля, наоборот, освободят от уплаты штрафов за перевес. Ранее штрафы для перевозчиков мусора достигали 400 тыс. рублей за каждое нарушение. Мораторий на штрафы будет действовать 3 года, уточняется в сообщении.