Проспект Победы в Ступине станет уютным современным пространством

Городской округ Ступино стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года в номинации «Малый город — от 50 до 100 тыс. человек» с объектом «Благоустройство проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького)». Площадь благоустраиваемой территории — 1,9 га, рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, идея проекта — превращение оживленного проспекта в уютную пешеходную зону, где жители и гости города смогут приятно проводить время. Планируется создать множество точек притяжения: зеленые зоны, зоны отдыха, игровые площадки. Проспект станет уютным пространством в центре города.

В муниципалитете в этом году благоустроено 6 общественных территорий: бульвар Победы, скверы у Нового рынка и у Дома культуры «Металлург», пешеходная зона вдоль ул. Андропова, территория перед школой на 825 мест в г. Ступино, сквер в с. Верзилово. Выполнена установка ограждения храмовой площади в г. Ступино.

Продолжается устройство детских игровых и спортивной площадок в г. Ступино, с. Старая Кашира, д. Кануново, д. Алфимово, с. Ситне-Щелканово, д. Дубнево, п. Михнево и д. Липитино.

Завершаются работы по благоустройству 8 дворовых территорий в г. Ступино, д. Алфимово, п. Усады, п. Михнево, с. Ситне-Щелканово и с. Семеновское. Комплексно благоустроено 3 двора в д. Дубнево и п. Михнево.

Обустроено 3 «народные тропы» в г. Ступино.

Ведутся работы по ремонту 6 тротуаров в г. Ступино, с. Старая Ситня, п. Усады, д. Дубнево, с. Шугарово.

В рамках инициативного бюджетирования благоустраиваются скверы в п. Усады и с. Семеновское.

В декабре начнет работу каток в парке Островского. Размер льда -порядка 1,5 тыс. кв. м. По периметру установят световые мачты. Здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.