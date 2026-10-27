«Прославляем ужас и смерть»: церковь осудила появление «призрака» в Ачинске

Настоятель ачинского кафедрального собора осудил появление в населенном пункте на улице Ленина арт-объекта в виде призрака. По его словам, вопрос о демонтаже уже решен, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Ачинске».

У дороги в городе появился странный объект серого цвета — он напоминает призрака, облаченного в ткань. Рядом с ним зачем-то стоит пустая миска.

Священнослужитель призвал задуматься, над чем в Хэллоуин смеются люди, какую реальность пускают в свои дома и сердца. Речь идет не просто о коммерческом празднике, который пришел с Запада.

«Это время прославления смерти, ужаса и нечистой силы. Когда мы надеваем маску зомби, ведьмы или вампира, когда мы украшаем свои жилища символикой смерти и тлена, мы не просто играем. Мы, пусть и в шутку, вступаем в общение с тем, что Святая Церковь называет тьмой», — заявил настоятель.

Он отметил, что люди смеются над тем, что свято, а также романтизируют тьму. Священнослужитель призвал сохранить чистоту души и подчеркнул, что вопрос о демонтаже «призрака Ачинска» уже решен.

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