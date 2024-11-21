Прошло первое испытание для финалистов Всероссийского конкурса профмастерства

На сцене Государственного университета просвещения ребята показали творческие выступления в тематике номинации № 1 «Труд Крут: вожатская звезда».

Всероссийский конкурс профмастерства среди студенческих отрядов проходит по восьми направлениям деятельности. На протяжении трех дней его участники будут показывать свое мастерство, доказывая, что именно они являются настоящими мастерами своего дела и подходят к нему с полной ответственностью.

В финал вышли лучшие из лучших. Среди студенческих педагогических отрядов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Ханты-Мансийска, Красноярска, Челябинска и Саранска по результатам конкурсных испытаний выявят абсолютного победителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.