Прошедшие снегопады не повлияли на паводковую ситуацию в Дубне

В Дубне ситуация с паводками по-прежнему под контролем. Для севера Подмосковья опасны обильные осадки в Тверской и Новгородской областях, в верховьях Волги. Тем не менее, городская противопаводковая комиссия продолжает работу. Два раза в сутки проводится мониторинг уровня воды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Последние данные получены в 8:00 вторника. Уровень воды в верхнем бьефе составляет 123,75, в нижнем — 112,68.

Сейчас идет регулируемый сброс через плотину. На полтора метра открыт один щит. За секунду из водохранилища в Волгу уходит 330 куб. м воды. Это очень небольшой объем. В зонах возможного подтопления — на территории ОЭЗ «Дубна», «Ривер Клаба», СНТ «Заря-1», «Заря-2» и на улице Спортивной — ситуация в норме.

Коммунальные службы Дубны продолжают обеспечивать свободное прохождение воды по Южной и Северной канавам, также чистят ливневки и коллекторы.

«Контроль паводковой ситуации проводится совместно с ВРГС, ОЭЗ «Дубна», каналом имени Москвы, дежурной службой Угличского водохранилища», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона всегда есть уязвимые участки, за которыми нужно глаз да глаз, несмотря на малые объемы снега в этом году.

«Тема, которая предлагается к обсуждению, — это прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. Ну, у всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и, собственно говоря, паводок — это вещь, так скажем, не настолько требующая нашего внимания», — сказал губернатор.