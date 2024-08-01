Прощаться с летом рано: какую погоду прогнозируют в Москве в августе

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве прогнозируется довольно прохладное начало августа — облачная погода с затяжными дождями и грозами, сообщает газета «Вечерняя Москва».

По его словам, столица сейчас находится в тыловой части циклона, чей центр располагается далеко к востоку, на Урале. При этом в данном случае на восточной периферии всегда тепло, воздушные массы идут с юга, а на западе, в тылу, они движутся с севера и севера-востока. Это приводит к облачности и общему ухудшению погоды.

Обычная такая погода характерна для конца августа, но в 2024 году москвичей ожидают сюрпризы. Затем снова может сильно потеплеть — погожие дни в последнем месяце лета еще будут.

«Давление будет невысоким, в том числе и в первые дни следующей недели. Примерно на 8–10 миллиметров ртутного столба ниже нормы. При невысоком давлении, как известно, погода облачная», — также отметил Вильфанд.

Ночью в Москве ожидается примерно 12-13 градусов тепла, а днем столбики термометров будет подниматься до плюс 22 градусов. Такая серая погода имеет свои преимущества: не ожидается никаких экстремумов и опасных явлений, а люди будут чувствовать себя лучше, чем в июле, считает Вильфанд.