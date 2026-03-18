Прощание с утонувшей в Звенигороде девочкой пройдет 20 марта

Церемония прощания с третьим утонувшим ребенком в подмосковном Звенигороде состоится 20 марта, сообщает ТАСС .

«Прощание с Алиной пройдет в пятницу», — заявили в пресс-службе администрации Одинцовского округа.

Накануне в Звенигороде завершилась поисковая операция. В Москве-реке спасатели нашли тело девочки. Первым удалось найти тело 12-летнего Ивана. Затем обнаружили тело второго пропавшего подростка.

Без вести пропавших двух мальчиков и девочку в Звенигороде пытались найти с 7 марта. С момента пропажи подростков их искали спасатели, водолазы, медики, добровольцы.

