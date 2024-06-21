Прощание с убитой в Кузбассе девочкой прошло в Топках

Тело ребенка обнаружили на дне колодца на территории заброшенного здания спустя сутки поисков. Она пропала 18 июня. В последний раз живой девочку видели в магазине неподалеку от дома. Мама не смогла дозвониться до дочери, которая должна была вернуться из школьного лагеря.

Участие в поисках приняли как правоохранители, так и волонтеры. Пропавшую девочку охарактеризовали ответственной и домашней. Следственные органы предполагают, что задушить ребенка мог неоднократно судимый Андрей Быков.

Сотни горожан утром 21 июня пришли в храм Сергия Радонежского, чтобы проводить погибшую в последний путь. Рядом с заброшенным зданием, где было найдено тело, образовался стихийный мемориал. Жители несут к нему игрушки и цветы.

Сосед семьи погибшей рассказал, что девочка росла в хорошем окружении, занималась танцами. Также она играла в волейбол и входила в местное «Движение первых». По дорожке, где ребенка, вероятно, схватил преступник, ходит не так много людей, добавил собеседник издания.

Два мешка с мягкими игрушками раздали пришедшим на кладбище школьникам, чтобы те не остались лежать там под дождем грязными и ненужными. Тело ребенка похоронили рядом с бабушкой по отцовской линии.