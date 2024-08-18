Прощание с актрисой Екатериной Васильевой состоится в Малом театре 20 августа

Церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой состоится в Малом театре 20 августа. Артистка умерла 15 августа на 38-м году жизни в результате несчастного случая, сообщает Газета.ru .

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», — говорится в сообщении театра в Telegram-канале.

На время церемонии будет открыт зрительский вход.

Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011 году она окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. На сцене Малого театра дебютировала ролью Миронихи в спектакле «Последний срок» Ольги Соломиной.

Всего на прославленной сцене театра молодая актриса сыграла 15 ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле» и другие.

По данным СМИ, артистка погибла в результате несчастного случая.