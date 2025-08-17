Пропавшую 110-летнюю бабушку нашли живой в Нижегородской области спустя 3 дня

В Нижегородской области 85-летний мужчина вместе с волонтерами три дня искал свою 110-летнюю мать, которая ушла из дома 14 августа, а обратно не вернулась. Пожилую жительницу региона нашли живой и невредимой в лесу, а затем вернули домой, сообщает Mash .

Предварительно известно, что 110-летняя Анастасия Ю. вышла из дома 14 августа в Арзамасском районе Нижегородской области, но домой не вернулась. Все это время женщина бродила по лесу и искала дорогу обратно.

Волонтеры нашли пожилую горожанку в лесу. На опубликованных кадрах видно, что с женщиной все в порядке. Ее напоили водой и на носилках эвакуировали из леса.

Сообщается, что у пенсионерки есть проблемы с памятью. Она хорошо помнит события прошлых лет, но не может запомнить, что происходит с ней в настоящем. Женщина уже находится дома, во время отсутствия она не пострадала.