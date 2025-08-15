Промышленные предприятия получат сетевое оборудование из Подмосковья

Резидент подмосковной ОЭЗ «Ступино Квадрат» — ООО «Ступинский электротехнический завод» (СТЭЗ) локализовал производство сетевого оборудования для промышленных предприятий. На СТЭЗ наладили выпуск коммутаторов — устройств для соединения технологического оборудования на промпредприятиях в единую систему обмена данными. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Общий плановый объем инвестиций в реализацию проекта СТЭЗ на площадке особой экономической зоны „Ступино Квадрат“ превышает 1,5 млрд рублей. Компания специализируется на производстве электротехнической продукции, обеспечивая технологический суверенитет в этой стратегической сфере. На заводе создано порядка 80 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новая продукция «Ступинского электротехнического завода» — промышленные коммутаторы, успешно прошла все процедуры оценки соответствия и была включена в Реестр промышленной продукции Минпромторга РФ.

«Все ключевые операции по производству промышленных коммутаторов: от сборки до тестирования, выполняются в России на отечественном или полностью адаптированном для РФ оборудовании. Это соответствует стратегическим задачам государственной политики по импортозамещению в сфере создания критически важной инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования», — отметил генеральный директор ООО «СТЭЗ» Алексей Лоскутов.

Ежегодно подмосковное предприятие сможет выпускать до 12 тыс. промышленных коммутаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.