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Промышленное производство в Подмосковье увеличилось на 16%

Рост промышленного производства в Московской области по итогам минувшего года составил 16%, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Уточнение Росстатом данных по индексу промпроизводства — стандартная практика, позволяющая учесть в показатели результаты отчетности, предоставленной несколько позже. Таким образом, по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, а после учета всех данных рост производства составил 16,2%», — пояснила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Пересмотрен был и показатель промышленного производства в денежном выражении. Если раньше он составлял 5,56 трлн рублей, то по уточненным данным достиг 6 трлн рублей.

«В секторе обрабатывающей промышленности индекс промпроизводства составлял 115,6%, а по уточненным данным составил 117,8%. В натуральном выражении это почти 5 и 5,3 трлн рублей соответственно», — подчеркнула Зиновьева.

Во многом сильные позиции промышленного сектора объясняются разносторонней поддержкой, которую обеспечивает регион.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.