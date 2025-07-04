Российские ученые выявили способ замедления симптомов болезни Альцгеймера

Ученые из НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского обнаружили, что облучение низкими дозами тяжелых ионов и гамма-лучей способно улучшать память и когнитивные способности у лабораторных мышей с болезнью Альцгеймера, сообщает RT .

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского провели эксперимент с лабораторными мышами, страдающими болезнью Альцгеймера. Животных подвергли облучению низкими дозами тяжелых ионов и гамма-лучей. После процедуры у мышей улучшились память, координация движений и другие когнитивные функции.

В исследовании участвовали три группы животных: здоровые мыши, мыши с искусственно вызванной болезнью Альцгеймера и мыши с таупатией — заболеванием, при котором в мозге накапливаются только тау-белки. Часть животных из каждой группы подвергли облучению: сначала гамма-лучами, затем тяжелыми ионами. Дозы были значительно ниже тех, что применяются при лечении опухолей.

Результаты показали, что у мышей с болезнью Альцгеймера после облучения улучшились навыки различения запахов и построения гнезд по сравнению с контрольной группой. У здоровых животных и мышей с таупатией также наблюдалось улучшение пространственной памяти и способности к обучению.

Биологи отметили, что в мозге облученных мышей повысился уровень интерлейкинов, что свидетельствует об активации иммунных механизмов. Руководитель проекта Виктор Кохан пояснил, что если аналогичный эффект подтвердится у людей, метод может стать новым направлением в лечении болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Ученые планируют продолжить исследования для определения оптимальных доз и видов излучения.